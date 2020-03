L'officialisation de l'achat est attendue pour le mois de juin.

Le 5 novembre dernier, une offre de rachat du Grand Bois d'Hennuyères était mise sur la table et acceptée par le propriétaire. Le compromis de vente a également été signé. Mais désormais, c'est l'attente. "Nous sommes surpris par le temps que cela prend", confie David Nerinckx, à l'origine du projet. "Autant la constitution du projet et les promesses d'engagement se sont déroulées très vite, autant la concrétisation administrative est vraiment longue et lente. Nous avions annoncé que la levée de fonds se ferait en janvier mais force est de constater que les délais doivent s'allonger."

Les 895 800 euros récoltés auprès des 2 400 coopérateurs le sont en effet toujours uniquement sous forme de promesses d'engagement. "Nous ne pouvons pas lever la totalité de la somme parce que la FSMA (NdlR : l'autorité des services et marchés financiers) doit encore fournir ses autorisations. Légalement, nous ne pouvons pas lever les fonds sans cela. Mais nous ne savons pas combien de temps cela doit encore prendre. C'est d'ailleurs assez angoissant... Mais nous espérons officialiser l'achat en mai ou juin."

En parallèle, les porteurs du projet n'ont pas perdu de temps et ont continué d'avancer sur les autres aspects. La coopérative a été officiellement créée et plusieurs réunions du conseil d'administration ont déjà été organisées. "Nous avançons aussi sur l'élaboration du master plan en fonction des différents inventaires (sur la faune et la flore du bois) déjà réalisés et encore programmés. Cela permettra de définir le périmètre de la réserve naturelle et de constituer le dossier d'agrément pour la Région wallonne. Et là aussi, ça prendra du temps."

Les projets et activités prévus au Grand Bois commun sont eux aussi en pleine élaboration. "Nous établissons une liste de toutes les idées que nous avions dans la tête et que les coopérateurs ont aussi émises. Tout cela sera soumis à la décision des 2 400 coopérateurs. Et pour cela, nous allons mettre en place une asbl qui se chargera de gérer les activités et les projets."

Pour rappel, les coopérateurs entendent par leurs actions sauvegarder l’environnement via un classement en réserve naturelle d’une importante partie de ce bois de plus de 79 hectares dont l'ensemble est aussi concerné par un site Natura 2000 et est partiellement un site classé. Les 30 à 40% restants seraient utilisés au développement d’activités, évidemment compatibles à la préservation de la nature. On parle de bivouacs, de petits gîtes, de tracés de balade, de sentier pédagogique, de géologie ou encore de vergers, de ruches, de développement de points d'eau.