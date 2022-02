À plusieurs reprises, et encore lors du conseil communal de ce mardi soir, la ville de La Louvière a manifesté et formulé son intention de racheter le parc Boël afin d’ouvrir celui-ci au public. Des premiers crédits, à hauteur de 500 000 euros, ont même été inscrits au budget 2022 pour concrétiser cette volonté. La ville aurait-elle cependant vendu la peau de l’ours avant de l’avoir tué ? C’est la crainte des conseillers du groupe d’opposition Plus&CDH.

Ceux-ci viennent en effet de prendre connaissance d’une réponse donnée par Willy Borsus (MR), ministre de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, à une question relayée par le député sonégien humaniste François Desquesnes, concernant le rachat dudit parc. "Cette réponse ne tend pas à nous rassurer, on a l’impression que la ville privilégie les grandes annonces alors que rien n’est encore fait et qu’il n’y a, aujourd’hui, aucune garantie de pouvoir racheter le parc", souligne Loris Resinelli (Plus&CDH), conseiller communal louviérois.

Le ministre confirme qu’un groupe de réflexion a été constitué fin 2021. Piloté par la Sogepa, il se compose de représentants de la ville de La Louvière, de l’intercommunale IDEA, de Duferco et de son cabinet. "Le mandat de ce groupe de travail est de proposer des pistes de reconversion de la friche de Duferco en y associant les parties prenantes " précise Willy Borsus. "Dans un premier temps, la réflexion est priorisée sur la friche, tout en tenant compte des lignes directrices que La Louvière s’est données dans son projet de ville à l’horizon 2050."

Et d’ajouter : "à ce stade, il n’y a donc pas encore eu de focus sur le devenir du parc, l’acquisition du parc ou d’une partie de ce parc par la ville de La Louvière, ni du montant de la transaction. Lorsque ce point sera discuté, les négociations s’appuieront sur une ou plusieurs expertises immobilières, qui restent à réaliser." Bref, difficile à ce jour de se dire que dès demain, les Louviérois iront prendre le grand air au sein de cet écrin de verdure, situé en bordure du canal historique du Centre.

"On a surtout l’impression que la ville nous jette une nouvelle fois de la poudre aux yeux, alors qu’aucune démarche concrète quant au rachat du parc n’a été lancée", souffle Loris Resinelli. "Ou alors, le ministre raconte des sottises. Mais pour le coup, j’ai plutôt tendance à croire ses propos." Les 500 000 euros prévus par la ville seront-ils quant à eux suffisants pour acquérir ce parc jusqu’ici inaccessible au public ? Impossible à dire pour l’instant…