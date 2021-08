Il y a du nouveau concernant le placement d’un radar répressif fixe à la Chaussée de Braine à Écaussinnes. Dans nos colonnes, le conseiller communal du groupe Ensemble, Sébastien Deschamps, annonçait l’installation d’un radar répressif durant le mois de juin à la Chaussée de Braine. Les travaux étaient prévus du 2 juin au 18 juin de cette année.

Force est de constater que sur place, le chantier avait pris du retard puisqu’aucun radar n’y figurait. "Effectivement, le cabinet du ministre wallon des Travaux publics m’avait confirmé que l’installation était imminente au mois de juin", explique Sébastien Deschamps. "Je l’ai recontacté afin d’avoir des nouvelles sur ce point, et on m’a annoncé que le poteau venait d’être mis en place et que le reste suivrait très vite."

Un retard qui s’explique par la crise sanitaire. L’entreprise des travaux était, en effet, toujours en attente des poteaux durant le mois de juin, les délais de livraison ayant été prolongés avec la situation sanitaire. Les travaux d’aménagement sont donc en cours de finalisation à la Chaussée de Braine.

Une bonne nouvelle pour les riverains qui attendaient avec impatience la venue de ce radar. La vitesse excessive de certains usagers de la route avait été pointée du doigt depuis plusieurs années. Pour rappel, c’était Carlo Di Antonio, alors ministre wallon de la Sécurité routière, qui avait défini un plan d’installation de radars sur toute une série de tronçons en Wallonie. L’objectif, s’il faut réellement le rappeler, est de diminuer la vitesse sur certains axes importants.

Le radar devrait rentrer en action d’ici le mois de septembre. Si vous passez à la Chaussée de Braine à Écaussinnes dans les prochaines semaines, pensez à lever le pied.