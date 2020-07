L'auteur de projet a été désigné pour ce nouveau chemin qui permettra à terme de relier Braine et Enghien.

Le cyclisme a retrouvé de nombreux adeptes durant le confinement. Le dossier de la ligne Ravel 123 devrait donc en réjouir plus d'un à Braine-le-Comte. Il est à nouveau passé à la table du conseil communal où les élus ont désigné l'intercommunale Igretec pour mener l'étude nécessaire à la réalisation du Ravel.

C'est donc une étape importante qui est franchie pour ce projet qui contribuera à renforcer la mobilité douce et le tourisme dans la Cité de Baudouin IV. Aujourd'hui, un sentier existe déjà sur une ligne de chemin de fer désaffectée reliant Braine à Enghien. Mais seuls les plus téméraires osent s'y aventurer. Bientôt, les ronces et les cailloux laisseront place à une belle piste de Ravel pour le plus grand bonheur des promeneurs.

Pour rappel, la Ville de Braine avait répondu en mars 2019 à un appel à projets de la Région wallonne en faveur d'une mobilité active. Son dossier avait été retenu, avec à la clé, une subvention de 180.000 euros. La portion de Ravel ainsi aménagée permettra de favoriser les déplacements quotidiens entre Braine-le-Comte, Rebecq et Enghien. Mais aussi entre Braine et Steenkerque ou Petit-Roeulx. Notons par ailleurs qu'un autre subside d'un million d'euros est aussi prévu en 2022 pour poursuivre l'aménagement du tronçon vers Enghien. La somme sera répartie entre les trois communes concernées.