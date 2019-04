L'aire autoroutière de Thieu est désormais une pionnière en Belgique. Les huit premières borgnes de recharge high power ont été installées sur le parking des stations Q8 de part et d'autre de l'autoroute E19/E42. Il est désormais possible de recharger sa voiture électrique en à peine 20 minutes. "Quatre véhicules peuvent recharger leurs batteries en même temps pour couvrir 300 kilomètres, et ce, cinq fois plus rapidement qu'avec les bornes de recharge classiques", signale la société Q8. "Les stations peuvent être utilisées par toutes les voitures équipées d'une prise CCS, le standard européen."

En plus des huits stations Ionity de Thieu, huit autres seront prochainement installées sur l'aire de Froyennes. "Q8 souhaite devenir un acteur de la mobilité, un hub offrant un large éventail de solutions dans ce domaine : de l'essence et du diesel à l'électricité, en passant par le CNG", commente Fadel Al Faraj, managing director de Q8. "L'e-mobilité est donc l'un des axes stratégiques de Q8 pour le futur proche. Etant donné que les ventes de voitures électriques augmenteront de manière exponentielle dans les prochaines années, nous nous sommes engagés à miser pleinement sur la mobilité électrique."

En Europe, il existe actuellement environ 400 stations de ce type. Mais il s'agit des premières de Belgique. "Nous sommes très heureux d'ouvrir nos premières stations de recharge belges. il s'agit d'une nouvelle étape vers notre objectif visant à installer 400 hubs de recharge dans 24 pays européens d'ici 2020. Nous pourrons mettre en place un grand réseau de bornes de recharge high power afin d'offrir un maximum de confort aux conducteurs de véhicules électriques et de donner un coup de pouce à l'e-mobilité internationale."

Notons qu'une session de recharge n'est pas gratuite. Un prix forfaitaire de 8 euros est demandé, quelle que soit la durée du chargement.