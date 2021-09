U.P.

U.P.

U.P.

C'est une bonne nouvelle pour les habitants de Soignies: le recyparc du chemin Saint-Landry, fermé depuis le mois de juin 2020, sera à nouveau accessible le mardi 5 octobre prochain, au lendemain d'une inauguration officielle. Durant plus d'un an, l'intercommunale de gestion des déchets Hygea a procédé à une remise à neuf de l'équipement et à une extension du parc, extension pour laquelle un terrain avait été acquis. Pour la durée des travaux.



Le nouveau recyparc permettra de collecter 26 déchets au lieu de 21 et passera de 15 à 22 conteneurs. Comme au recyparc de Dour, inauguré au début de cette semaine, celui de Soignies sera équipé d’un espace réservé à la collecte de biens réutilisables. Le nouveau local des préposés a également été agrandi et mieux équipé: il dispose notamment d’un espace repas adapté et permet l’accueil de personnel féminin.

Un budget de 1 785 000 euros HTVA était prévu pour la rénovation de ce recyparc, qui s'inscrit dans un vaste plan de rénovation des sites de collecte et de récupération de déchets. Un recyparc provisoire a été aménagé chemin de la Guelenne le temps des travaux et sera démantelé. Pour Hygea, le prochain gros chantier sera le recyparc de Manage, en 2022.