La deuxième devrait être la bonne. Ce mardi soir, le conseil communal de La Louvière a marqué son accord pour relancer un nouvel appel à projets dans le cadre de la redynamisation du site Tivoli. Des précisions ont notamment dû être apportées quant au respect de la clause Orban, reprise dans l’acte de propriété de la ville. C’est notamment le non-respect de cette clause qui avait valu à la RAAL, alors seule candidate, d’être frappée d’irrecevabilité lors du premier appel à projets.

Aujourd’hui, la ville entend se laisser une certaine marge de manœuvre quant au respect de celle-ci. "Les précisions qui ont été apportées dans l’appel se situent dans la lignée de ce que la clause précise. Ce que l’on souhaite désormais, c’est que l’esprit du texte soit respecté, que le partenaire potentiel ait l’envie de respecter cette clause qui est alors assez claire. On parle d’activités sportives, accessibles à d’autres de manière indistincte", précise Emmanuelle Lelong (PS), échevine.

En d’autres termes, une certaine interprétation sera permise lors de l’analyse des dossiers déposés. En matière de timing, le collège a également précisé les choses. "Une fois l’appel republié, les lieux pourront être visités par les candidats jusqu’au 1er avril, après quoi une phase de questions-réponses sera ouverte. Les offres pourront quant à elles être déposées jusqu’au 19 avril au plus tard." Suivra alors une phase d’analyse, basée sur la recevabilité du dossier.

Le candidat retenu profitera in fine d’un bail emphytéotique de 99 années, devra développer son projet sur ses fonds propres dans les six années qui suivent la signature dudit bail. "Une fois que la recevabilité aura été confirmée par le collège, une phase de négociation sera menée par un comité restreint, composé du directeur général et du chef de cabinet." Le fond du dossier sera quant à lui évalué par un jury interne, constitué de la directrice du cadre de vie, du directeur de la Maison des Sports, d’un architecte du service travaux et de deux ambassadeurs du projet de ville.

À la demande de la minorité ce mardi, un élu de l’opposition et un élu de la majorité participeront également aux échanges. "Une cotation sur base de critères précis est prévue : l’attractivité du projet, le plan financier, la qualité du projet sur le plan urbanistique, la qualité du projet sur le plan environnemental", précise encore l’échevine. La relance de l’appel à projet a finalement été votée à l’unanimité.

L’opposition a malgré tout rappeler la nécessité de s’entourer de professionnels ayant l’expérience de pareil dossier afin d’éviter de nouvelles désillusions ou zones floues, susceptibles de poser problème dans les années à venir.