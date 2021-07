En février dernier, la commune d’Écaussinnes décrochait un subside de plus de 1,6 million d’euros auprès de la ministre wallonne, Céline Tellier, pour réhabiliter l’ancienne église du Sacré-Cœur en un espace socioculturel à destination des habitants. Si les orientations de reconversion du lieu ont déjà fait l’objet d’un processus participatif avec la commission de développement rural, c’est désormais une consultation plus large des habitants et usagers potentiels du lieu qui débute.

Afin d’aider la commune à redonner vie à ce lieu, les habitants seront appelés durant les prochaines semaines à faire part de leurs idées grâce à un processus participatif organisé par l’intercommunale IGRETEC en collaboration avec la Fondation Rurale de Wallonie et la commune d’Écaussinnes.

"Après près de deux ans de travail qui ont permis de décrocher un subside important et d’assoir le financement du projet, nous disposons désormais de perspectives pour donner une deuxième vie à ce patrimoine important d’Écaussinnes", souligne l’échevin du développement durable, Arnaud Guérard. "Il me semblait donc indispensable de consulter une nouvelle fois les habitants et les futurs usagers du lieu pour que celui-ci s’adapte à leurs besoins."

Ce processus se décline en trois étapes. Afin de redécouvrir et se laisser inspirer par cet édifice important du patrimoine écaussinnois, les habitants sont invités à visiter les lieux le dimanche 8 août de 9h à 12h30. Les départs des visites se feront depuis la Place Cousin. Dès la rentrée, du 6 septembre au 6 octobre, les habitants pourront faire part de leurs attentes pour ce nouvel espace en participant à la consultation en ligne via ce lien https://participation.frw.be/), ou en glissant leurs suggestions dans la boite à idées à la Librairie le Chat Pitre, située à la rue Arthur Pouplier 38.

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la démarche, il est possible de s’inscrire aux ateliers participatifs pour co-construire le projet. Deux ateliers sont pour l’instant programmés avec une limitation des participants au nombre de 15 par atelier. Les informations et candidatures sont ouvertes dès le 8 août lors de la visite et jusqu’au 25 août via l’adresse urbanisme@ecaussinnes.be et au 067/64.53.11. Tous les participants seront informés de la suite du projet et concernant le suivi de leurs suggestions.