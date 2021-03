Il faut dire, que le temps a été long. Totalement fermés depuis novembre dernier, les travailleurs ont mal vécu le deuxième confinement. "", déclare Céline Delespesse. "

Une réouverture qui a demandé une nouvelle organisation. Cachés dans une armoire pendant quatre mois, les agendas sont overbookés. "Nous sommes complets pendant plus d'un mois", constate Caroline, du centre de bien-être Corps & Âmes, situé à Chapelle-lez-Herlaimont. "Les clients ont répondu présentes et c'est le principal. On a décidé de ne pas se surcharger, non seulement pour respecter les mesures sanitaires mais aussi pour notre santé mentale" Seule travailleuse de son établissement, Charlotte Balsacq a pris la décision de remettre à zéro son agenda. "Dans ce cas, il y a deux possibilités : soit on recale les anciens rendez-vous et les nouveaux passent après, soit tout le monde est sur le même pied d'égalité", explique l'esthéticienne. "Après quatre mois, je me suis dit que ça allait me prendre beaucoup trop de temps. C'est plus facile au niveau organisation."

Lavage des mains, port du masque, désinfection du matériel, les règles sanitaires, elles, restent les mêmes. "On s'attendait à devoir acheter du matériel en plus, ou à limiter encore plus le passage des clients", avoue Céline Delespesse du centre sonégien. "Et pourtant, rien de tout cela n'a été recommandé. On en est exactement au même point qu'en octobre." Une situation qui sème l'incompréhension auprès des travailleurs. "On se demande pourquoi on a fermé quatre mois, si c'est pour reprendre exactement comme à l'automne passé", déplore Caroline. "Si on suit cette logique, dans même pas deux mois, on peut de nouveau fermer."

Alors même si cette période est aujourd'hui terminée, le secteur est toujours en convalescence. Ce n'est pas un secret, l'arrêt de ces professions ont un impact financier et moral. À La bulle de douceur, les travailleuses ont été placées sous chômage "et heureusement". Pour certains, la situation a été compliquée comme pour Charlotte, dont le compagnon est aussi indépendant. "C'est très lourd à supporter", explique l'habitante de La Hestre. "Les aides du gouvernement ont un peu aidé mais ça a été extrêmement difficile de garder la tête hors de l'eau. Il faut faire des sacrifices."

Des témoignages qui en disent long sur la situation des indépendants en ce moment. Caroline, Céline et Charlotte souhaitent vivre de meilleurs jours pour le printemps 2021.