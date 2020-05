Magdalena, Danila, Ofelia, Agnieszka, Christina et les autres auraient dû passer tous leurs week-ends de mars, d'avril et de mai à multiplier les représentations aux quatre coins de la Belgique pour célébrer les 25 années de leur troupe. Mais à la place, ils sont confinés chez eux comme tous les Belges. Pas de quoi toutefois les refroidir et les empêcher de pratiquer leur passion.

Pour continuer à pratiquer les danses folkloriques polonaises, ils ont décidé de s'entraîner via une vidéo-conférence. "Pour garder le contact et garder un peu d'activités physiques, on se réunit tous les vendredis à l'heure habituelle de nos répétitions", confie Pierre-Michaël Pavone, l'un des danseurs du groupe Jasna Woda, basé à Manage. "Nous répétons chacun chez nous mais cela nous permet de travailler tous ensemble."