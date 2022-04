L’histoire avait fait grand bruit en Belgique lorsque l’on apprenait que de nombreuses conduites d’eau étaient encore en amiante et présentaient donc des risques pour la santé des citoyens. Une campagne d’analyse a donc été menée par la SWDE à Seneffe afin de s’assurer que ces risques étaient minimes voire inexistants. Bonne nouvelle pour les habitants, ces résultats sont rassurants.

Des échantillons ont ainsi été prélevés chez les habitants afin de réaliser les analyses. Les résultats de ces tests sont plus que rassurants. "La SWDE a mené une campagne d’analyse d’amiante sur son réseau de distribution d’eau alimentant notre entité", indique la commune de Seneffe. "Les mesures ont été réalisées avec un laboratoire indépendant et externe à la SWDE. Les résultats transmis sont rassurants. Aucune trace de fibre d’amiante n’a en effet été retrouvée aux robinets de l’entité. L’eau est donc bonne à boire."

L’eau constitue le produit alimentaire le plus contrôlé en Wallonie et répond donc à toutes les normes sanitaires en vigueur. Elle peut donc être consommée sans restriction. Pour les habitants se posant davantage de questions, le site de la SWDE comporte une foire aux questions où il est possible de trouver la réponse à ses interrogations. Elle répond notamment aux diverses questions sur le remplacement des canalisations en amiante-ciment, sur le risque d’ingestion d’éventuelles fibres d’amiante dans l’eau, etc.