C’est l’évènement incontournable pour les amoureux des fleurs. Les 4 et 5 septembre prochain, la 58e édition du Royal Concours international de Roses Nouvelles de la Ville du Roeulx aura lieu dans les jardins de l’ancien Hôpital Saint-Jacques. Les visiteurs y découvriront pas moins de 800 variétés et près de 5000 rosiers le 1er week-end de septembre.

"Chaque année, les jardins sont l’objet d’un Concours international de Roses Nouvelles au cours duquel des obtenteurs de roses issus du monde entier présentent leurs créations auprès d’un jury d’experts", écrit l’Office du tourisme. "Diverses activités culturelles, artistiques et éducatives sont organisées à cette occasion : exposition de sculptures dans les jardins, visites guidées, concerts, ateliers créatifs pour enfants, bar et petite restauration…" Petite particularité pour cette année, le concours sera complété par le parcours d’artistes du Centre Culturel du Roeulx, qui se déroulera le même week-end.

Le concours occupe une place essentielle au sein des grandes compétitions internationales comme en Europe à La Haye ou Orléans, mais aussi sur d’autres continents, à Tokyo. À l’occasion de son cinquantième anniversaire, le concours a accueilli la Princesse Claire de Belgique en 2013. Une reconnaissance encouragée également au niveau belge puisqu’en mai 2021, le ministère français de la Culture a labellisé les jardins du concours du Roeulx “Jardin remarquable”.

Le label a été lancé en 2004 afin de valoriser les parcs et jardins pour leur intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique. Le jury attribue le label sur base de critères d’exigence et de qualité sur la composition comme l’organisation des espaces, sur l’intégration dans le site et la qualité des abords, mais aussi sur les éléments remarquables comme les sculptures et bassins. En Wallonie, c’est l’ASBL Parc et Jardins de Wallonie qui est chargée d’attribuer ce label. Ce dernier est valable pour 3 ans et est renouvelable.