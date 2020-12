Leur nombre sur le terrain a été revu à la hausse ces derniers mois afin de s’assurer du bon respect des mesures sanitaires prises dans le cadre de la crise covid-19. La fin d’année ne changera pas la donne, que du contraire. Dans la Cité des Loups, il faut s’attendre à voir de nombreux policiers patrouiller dans les rues le soir et la nuit du réveillon.

Le chef de corps de la zone de police locale l’annonce : les effectifs seront doublés les soirs de réveillon, et augmentés le 25 décembre et le 1er janvier. "Nous maintenons des effectifs importants, comme chaque année, et procédons à quelques adaptations compte tenu de la crise", confirme Eddy Maillet.