Son tarif dépendra désormais de la taille des ménages.

La taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets fait sa révolution à Braine-le-Comte. Pour rappel, cette taxe, encadrée par un décret wallon de 2008, se doit de respecter le principe du coût-vérité et couvrir entre 95 et 110% des dépenses liées au service minimum en matière de traitement des déchets.

Actuellement, deux tarifs sont d'application: 70 € pour les personnes isolées et 120 € pour les ménages composés d'au moins deux personnes. Ce tarif fait grincer des dents les "petits" ménages, qui trouve injuste qu'un foyer de 2 personnes soit au même tarif qu'un grand foyer composé de 6 ou 7 personnes. "Il y avait des engagements de revoir cette taxe en fonction du nombre de personnes vivant dans le ménage", explique le bourgmestre Maxime Daye.