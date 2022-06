Les esprits se sont quelque peu échauffés lors du conseil communal de Braine-le-Comte au moment d’aborder le point sur le rééchelonnement de la dette. La majorité, sur conseil de la directrice financière, voulait le mettre en place afin de pouvoir faire des économies budgétaires et de trésorerie à court et moyen termes, permettant de prendre en charge le coût de salaire du personnel et l’augmentation du prix des énergies. Le groupe d’opposition Ensemble estimait quant à lui que cet échelonnement était voté pour pouvoir mettre en place des projets à court terme avant la fin de la mandature actuelle qui impacteront les finances des générations futures.