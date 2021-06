Il y a quelques semaines, les organisateurs du Ronquières Festival avaient décidé de relever le challenge de présenter, dès cet été, une édition du festival "comme vous l'avez toujours connu, mais en respectant scrupuleusement les mesures préconisées par les autorités". Des tests PCR, ou preuves d’une vaccination seront demandés afin de garantir la sécurité des festivaliers les 14 et 15 août prochain.

Imaginez-vous sans masque, sans distanciation et sans limitation du nombre de festivaliers… Ça fait rêver ! Surtout que l’affiche de cette année n’a rien à envier à celles des précédentes éditions. Le samedi, Roméo Johnny Elvis Kiki Van Laeken, alias Roméo Elvis, sera de retour sur la scène du Plan incliné du Ronquières Festival. Après avoir foulé la scène brainoise en 2017, et confirmé sa présence à l’affiche de l’édition 2020, l’artiste a de nouveau accepté l’invitation.

D’autres Belges l’accompagnent à l’affiche, comme le DJ namurois, The Magician ou encore le groupe de rock, qui a déjà dix ans de carrière, The Black Box Revelation. Des artistes français se représenteront également le samedi 14 août, comme l’artiste Pomme et le groupe Dionysos. Ico, Sharko et Charles seront aussi à l’affiche.

Yoann Lemoine, dit Woodkid, a également accepté l’invitation. L’auteur compositeur-interprète enflammera le Ronquières Festival, le dimanche. Le duo musical français, Aaron, est également programmé le même jour, comme les rappeurs 47Ter qui ont cartonné l’année dernière avec leur titre "On avait dit". D’autres artistes ont aussi confirmé leur présence : L’Impératrice, Deluxe, La Femme, Lola Marsh, Aurel, ou encore, Bon Entendeur.

Au total, 17 artistes figurent déjà sur l’affiche du Ronquières Festival 2021. Les tickets pour le festival seront disponibles dès le 23 juin à 10h sur www.ronquieresfestival.be. Pour ceux qui avaient acheté un ticket en 2020, ces derniers restent valables pour 2021, ou peuvent être transformés en voucher pour 2022. Les infos pratiques détaillées concernant le Covid Safe Tickets seront communiquées dès que possible.

Et quelques noms viendront encore s'ajouter très vite pour boucler cette affiche, dont personne n'osait encore rêver il y a quelques semaines et qui sent bon le monde d'avant.