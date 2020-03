Une bonne dose de rock et de pop s'ajoute à l'affiche du festival.

Huit artistes annoncés en l'espace de 24 heures ! Après avoir révélé les noms de Mister V, Ico et 47 TER jeudi, les programmateurs du Ronquières Festival enchaînent ce vendredi avec cinq nouveaux artistes. Plus question cette fois-ci de rap mais plutôt un quintet complet orienté pop et rock. Avec du son belge, français mais aussi britannique.

On commence par un groupe venu tout droit de Londres. The Subways vont mettre le feu à la scène le samedi 1er août. "Avec leurs influences allant d’Oasis (dont ils ont déjà assuré la première partie) à Nirvana, The Subways sera assurément l'autre concert rock à ne pas manquer", assurent les organisateurs. Le même jour, c'est Marie-Flore qui revient avec son second album francophone Braquage. "Autant influencée par Léonard Cohen que Damso, ses sons s’inscrivent dans la tradition de la meilleure pop française, de quoi ambiancer la scène du festival."









Le groupe Dyonisos sera quant à lui de la partie le dimanche 2 août. Formation phare du rock français, le groupe porté par l'énergie du génial Mathias Malzieu a déjà sorti un total de 9 albums studio. Ils défendront le dernier, Surprisier sur scène à Ronquières. Toujours dimanche, le festival verra le retour de Sharko, le groupe de David Bartholomé, qui est toujours l’un des grands du paysage rock belge. "Avec ses shows énergiques et burlesques, il compte bien enflammer Ronquières avec ses classiques mais aussi sur les envolées electro-pop de son dernier album."

Enfin, la voix unique d'Alex Lucas séduira les festivaliers dimanche après-midi. "Après avoir travaillé avec Caballero & Jeanjass ou encore Alex Germys, il sort son premier projet en totale indépendance, un EP de 6 titres aux influences pop, hip-hop et rock."

De quoi porter déjà à neuf le nombre d'artistes annoncés pour la journée du samedi : Roméo Elvis, Shaka Ponk, Aaron, The Magician, Mister V, Ico, 47 TER, The Subways et Marie-Flore. Le dimanche compte quant à lui déjà dix noms avec Snow Patrol, -M-, Bon Entendeur, Deluxe, Pomme, Black Box Revelation, Lola Marsh, Sharko, Dyonisos et Alex Lucas.