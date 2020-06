L'affiche de la prochaine édition compte déjà 16 noms.

Le Ronquières Festival 2020 aurait dû avoir lieu dans cinq semaines... Mais plutôt que de remuer le couteau dans la plaie, les organisateurs se tournent plus que jamais vers août 2021. "L'affiche du Ronquières Festival poursuit son déconfinement", commentent-ils. "Nous vous avions promis le report d'un maximum de noms du programme 2020 pour l’édition 2021 et nous avançons plutôt bien."

C'est le moins que l'on puisse dire puisque ce sont déjà 16 artistes qui ont accepté de revenir sous le plan incliné l'année prochaine. Dont 13 ont déjà été annoncés le mois dernier : Romeo Elvis, Aaron, Mister V, Deluxe, The Magician, The Subways, Black Box Revelation, Sharko, Lola Marsh, Alex Lucas mais aussi L’impératrice, The Pirouettes et Bandit Bandit.

En voilà désormais trois de plus, et non des moindres : le groupe français Dionysos, le trio électro Bon Entendeur et surtout le mythique groupe britannique Snow Patrol qui sera la tête d'affiche du dimanche. Le groupe emmené par Gary Lightbody célébrera ses 25 ans avec un passage à Ronquières le 8 août.

Quelques points d'interrogations subsistent toutefois encore pour d'autres têtes d'affiche comme -M- et Shaka Ponk."Nous étions très fiers de notre affiche 2020 et d’ailleurs vous avez été très nombreux à nous féliciter", signale les organisateurs. "Nous avons donc décidé de privilégier le report du maximum de l’affiche 2020 pour l’édition 2021. Notre objectif sera de revenir encore plus forts en 2021, et ainsi vous proposer une édition exceptionnelle."