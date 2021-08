Le Ronquières Festival aura bien lieu ce week-end du 14 et 15 août. Après plusieurs semaines de travail sur les aspects sanitaires et le feu vert du commissariat spécial covid, le festival accueillera de nouveau des visiteurs au Plan incliné de Ronquières. On le sait, l'accès ne s'y fera uniquement qu'en possession d'un Covid Safe Ticket.

Ce nouveau pass corona, limité à la Belgique, rentre en fonction dès ce vendredi 13 août. Similaire au pass sanitaire européen, le Covid Safe Ticket est toutefois différent. Certains festivaliers sont parfois perdus face à cette confusion. D’un côté, le certificat européen rassemble les données d’identification et indique le statut de la personne sur le plan sanitaire avec une preuve de vaccination complète. Pour les autres, un test PCR négatif réalisé dans les 72 heures ou un certificat de guérison attestant que la personne a contracté la covid lors des derniers mois est annexé.

De l’autre côté, seul le délai requis pour le test PCR change concernant le Covid Safe Ticket. En effet, cette fois, il faudra un test PCR négatif datant de moins de 48h. Les tests antigéniques sont acceptés s’ils sont datés, eux, de moins de 24h. Il suffira aux festivaliers de présenter ces preuves, ainsi que la carte d’identité pour obtenir le Covid Safe Ticket au Ronquières Festival. Pour avoir accès au schéma de vaccination complet, le festivalier doit se rendre sur l’application Covidsafe.be.

Si le test est ainsi négatif, le festivalier accède au portail de contrôle des tickets d’entrée. Attention, il ne pourra pas accéder au site du festival s’il s’agit d’un autotest. Seuls les tests antigéniques réalisés par un professionnel de la santé et enregistrés sur l’application CovidSafeBE ou via le site MaSanté sont valables. Pour les étrangers de l’Union européenne, le QR code du pays d’origine sera scanné et les mêmes règles seront à respecter.

Aucun test ne sera réalisé sur le site du festival. Afin de faciliter la tâche, les organisateurs ont mis en place des partenariats avec des médecins aux alentours du festival. La liste est disponible sur le site internet du Ronquières Festival. "Ces centres de testing offrent des facilités dans le cadre de l’édition 2021 du Ronquières Festival : testing de proximité, horaires étendus, rapidité des résultats, augmentation de la capacité de tests, possibilités de tests antigéniques", assurent les organisateurs. Une bulle festival à respecter pour profiter un maximum de ce premier grand évènement dans la région du Centre avant, on l’espère, de retrouver une vie normale.