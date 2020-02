Parmi eux, la révélation française de l'année : Pomme.

Les progammateurs du Ronquières Festival passent à la vitesse supérieure. Après avoir d'abord annoncé les noms de Roméo Elvis, Snow Patrol, -M- et Shaka Ponk au compte gouttes puis révélé, il y a deux semaines, deux artistes d'un coup (The Magician et Bon Entendeur), en voilà désormais quatre pour le prix d'un. Quatre artistes qui remplissent la programmation du dimanche 2 août : Deluxe, Pomme, Black Box Revelation et Lola Marsh.

Le premier nom, Deluxe, est un groupe tout à fait atypique. S'inspirant librement des grands maitres du hip hop, du jazz et de la funk, le sextuor français crée sa propre recette musicale, unique en son genre avec une seule constante : le groove.

Pomme, c'est tout simplement la révélation de l'année ! Résolument folk, la Lyonnaise de 23 ans compose aussi bien en français qu'en anglais, laissant parfois un semblant de country transpirer de ses mélodies. Ses textes, personnels et d'une déroutante maturité, évoquent avec sensibilité mais sans mélancolie les émotions à fleur de peau des jeunes gens de son âge. Et comme le hasard de Ronquières fait bien les choses, Pomme soufflera ses 24 bougies sur scène puisqu'elle est née un 2 août !

On ne présente en revanche plus Black Box Revelation, le meilleur combo rock de Belgique. Pour leur nouvelle réalisation Tattooed Smiles, Jan et Dries prouvent une nouvelle fois leur génie musical en collaborant avec e.a. Roméo Elvis et Seasick Steve, tout en restant fidèle à leur son inimitable et aux atmosphères teintées de blues et de rock américains old school.

On termine cette annonce avec le duo israélien Lola Marsh qui navigue entre pop indie et folk aux mélodies chaleureuses. De quoi porter déjà à sept le nombre d'artistes annoncés pour la journée du dimanche : Snow Patrol, -M-, Bon Entendeur, Deluxe, Pomme, Black Box Revelation et Lola Marsh. A cela, s'ajoutent quatre noms pour le samedi 1er août : Roméo Elvis, Shaka Ponk, Aaron et The Magician.