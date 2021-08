Objectif accompli pour les organisateurs du Ronquières Festival. Avec plus de 22000 personnes ce samedi, les festivaliers et les artistes ont vibré à l’unisson ce week-end sur le Plan incliné. Et malgré la pression d’être le premier festival wallon depuis la crise sanitaire, le bilan de cette première journée est positif.

"On a beaucoup couru, mais tout ce qu’on avait mis en place en théorie, s’est très bien déroulé en réalité", confie l’organisateur du Ronquières Festival, Jean-François Guillin. "Il y avait beaucoup de pression de la part des autorités. La police voulait vérifier ce qu’on allait faire, si on allait bien respecter nos engagements. Le commissariat corona était là aussi pour vérifier. Au bout du compte, on a eu que des retours positifs. Rien n’est parfait, mais dans l’ensemble, je n’ai pas entendu de plaintes."

Et les artistes eux-mêmes ont montré l’exemple en se soumettant aux contraintes sanitaires. Romeo Elvis, Pomme ou encore L’Or du Commun, tous se sont soumis à un test covid s’ils n’étaient pas vaccinés complètement comme le groupe italien, Maneskin, qui a été le premier a accepté.

Du côté des festivaliers, se réunir sans masque a été plus compliqué que prévu. "J’ai eu l’impression qu’au début, les gens étaient un peu plus dans le contrôle", explique Jean-François Guillin. "On avait du mal à se lâcher parce qu’on avait perdu cette habitude et progressivement, les gens ont commencé à se lâcher et à bien profiter. C’était comme avant."

L’occasion de retrouver le bonheur d’un festival, après un an et demi de distance. "C’était le but de se retrouver", ajoute l’organisateur. "Pour nous, c’est mission accomplie. Les festivaliers ont retrouvé le bonheur de la culture et de la musique. Même entre nous, entre techniciens, les rapports humains dans ce secteur sont super importants. Rien que pour ça, c’est une réussite."

Et ce dimanche devrait être tout autant positif à Ronquières. « Il y a moins de monde, donc c’est plus facile pour l’organisation et en plus de ça, les équipes sont bien briefées avec ce samedi. Ça va vraiment bien se passer avec une affiche plus pointue. » Pas moins de 18 000 festivaliers profiteront de ce dernier jour de festival au Plan incliné.