Ce sont plus de 22 000 personnes qui ont foulé la plaine du plan Incliné de Ronquières ce samedi, profitant d’un assouplissement des mesures sanitaires, permettant aux organisateurs du festival de proposer un événement on ne peut plus normal. Ce dimanche, les festivaliers étaient tout aussi nombreux à profiter de ce contexte sanitaire plus favorable, venant soutenir des artistes incontestablement ravis de retrouver le chemin de la scène après avoir été privés de leur public pendant plus d’un an et demi. Les couples, les groupes d'amis, les familles ont répondu présents.

Les portes se sont donc rouvertes ce dimanche dans la bonne humeur et toujours sans masque ni distanciation physique avec Lumoon et Robin, Alex Lucas ou encore Coline & Toitoine. Aurel et ses textes en français, emprunts de réalisme sont ensuite venus faire chanter un public bien présent, sous un soleil de plomb. La journée s’est poursuivie avec les chansons pop de Vidéoclub et les titres phares de 47Ter.

Les sonorités pop rock de La Femme et les titres mélodieux des Français d’AaRON ont clôturé la fin d’après-midi. À l’heure d’écrire ces lignes, ce sont les copains de Deluxe qui s’apprêtaient à prendre la relève. Après quoi la soirée se terminera avec un show plus que probablement millimétré de Woodkid et la bonne humeur de Bon Entendeur. Cette année encore, malgré le contexte sanitaire qui n’a pas facilité la tâche aux organisateurs, l’affiche aura séduit le public, que celui-ci soit habitué aux scènes tribord et bâbord ou non.

"C’est une première fois pour nous. On avait l’envie de profiter de l’ambiance d’un festival après avoir été privés de trop nombreuses festivités ces derniers mois", explique Thomas, venu avec un groupe d’amis. "Le fait que l’on puisse être ici comme si le covid n’existait plus, sans avoir à porter le masque, c’est un vrai plus. Si son port avait été obligatoire, on ne serait d’ailleurs probablement pas venus, même si on a très envie de voir certains groupes sur scène."

C’est une véritable bouffée d’oxygène qui a été offert aux festivaliers et un vent de liberté qui a soufflé sur le Plan Incliné ce week-end. Le bilan est extrêmement positif, du côté des organisateurs : samedi, seuls 2 à 3% des festivaliers ne disposaient pas de leur covid safe ticket à l’entrée. Aucune entrée n’a cependant dû être refusée, les festivaliers ayant pu profiter d’un testing de dernière minute, proposé à l’entrée du site.