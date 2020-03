La programmation s'étend avec trois nouvelles annonces.

De l'éclectisme tout public. Voilà la méthode des organisateurs du Ronquières Festival pour séduire toutes les générations. Et cette année encore, ils vont proposer une scène ultra variée. Après avoir annoncé des artistes issus de la pop, du rock, de la chanson française, de l'électro ou du hip-hop, les programmateurs ouvrent encore un peu leurs horizons avec l'ajout de trois rappeurs à l'affiche déjà bien remplie.

Le premier est une véritable star de Youtube. Avec près de 5,5 millions d'abonnés sur la toile, Mister V est un comédien et humoriste reconnu mais il est aussi un rappeur montant. Il sera sur la scène de Ronquières pour présenter son deuxième album “MVP” sorti en janvier dernier. "Mister V s’y connaît en rap et va nous le prouver grâce à son album porté par de grands feats avec JUL, PLK ou encore Dosseh qui est rempli de bonnes surprises", commentent les organisateurs.

Autre annonce, autre rappeur : Ico ou l’étoile montante du rap bruxellois. Il a sorti son tout premier album solo “Petit con” en novembre. "Avec des punchlines rigolotes mélangeant autotune et trap, le rappeur de seulement 25 ans a déniché la formule magique : ses projets connaissent un franc succès qui ne font qu’accroître sa popularité."

C'est enfin un trio qui s'ajoute à la programmation avec 47 TER. "Impossible de faire plus vrai que ce trio composé de Pierre Paul, Miguel et Blaise. Loin des clichés, le groupe manie l'autodérision sur des textes habiles et sera à l'affiche des plus grands festivals cet été."

De quoi porter déjà à sept le nombre d'artistes annoncés pour la journée du samedi : Roméo Elvis, Shaka Ponk, Aaron, The Magician, Mister V, Ico et 47 TER. Le dimanche est déjà tout aussi alléchant avec Snow Patrol, -M-, Bon Entendeur, Deluxe, Pomme, Black Box Revelation et Lola Marsh.