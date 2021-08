Rester cloitré chez soi pendant des mois, voir la grande majorité des commerces fermer, porter un masque ou s'asperger les mains de gel hydroalcoolique partout où l'on passe… Jusqu'à ce qu'un minuscule virus pointe le bout de ses spicules, la chose semblait impossible. Et pourtant, voilà plus d'un an que l'on vit au rythme des mesures sanitaires, partout. Partout? Presque. Ce week-end, un site du Plan incliné peuplé d'irréductibles festivaliers a résisté à l'envahisseur.

Profitant d'une nouvelle mesure d'assouplissement entrée en vigueur pas plus tard que la veille, le Ronquières Festival a accueilli son public avec un enivrant parfum d'avant. Il y avait bien ces contrôles de "covid safety ticket" à l'entrée, mais une fois le précieux QR code scanné, des milliers de festivaliers ont pu faire la fête, sans masque ni distanciation sociale. Comme avant.

Ils étaient déjà nombreux dès le matin pour profiter des premiers concerts. Afin d'éviter les grands attroupements, les organisateurs avaient en effet décidé de commencer les festivités plus tôt. C'est donc Calumny, duo d'électro-pop made in Belgium, qui a ouvert le bal dès 10h30. Une belle brochette d'artistes a suivi, Ronquières a l'habitude de soigner son menu. On retiendra notamment la prestation de Dinoysos, avec un Mathias Malzieu survolté, prêt à se fritter avec un agent de sécurité. Dans un tout autre registre, on s'est accordé une pause douceur avec Pomme. Moment fort de la prestation, la reprise de Mylène Farmer, Tout est K.O. Guitare-voix, la grande chanteuse à la mèche blanche a tenu les milliers de festivaliers en haleine. Chapeau l'artiste. L'un des clous de l'affiche de ce premier jour, Maneskin, a tenu ses promesses. Les Italiens lauréats du dernier concours Eurovision ont littéralement enflammé le site du Plan incliné. À l'heure d'écrire ces lignes, Romeo Elvis devrait prendre le relais à l'Or du Commun. Le soleil se couche sur Ronquières, mais la température ne baisse pas.

"Ça fait vraiment du bien de retrouver cette ambiance, on avait presque oublié ce que c'était", témoigne Marco de Mons. "La météo est de la partie. L'affiche est bonne. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment. J'espère que ça va durer et qu'on pourra encore vivre d'autres événements du genre", ajoute Emilie d'Estinnes.

Entre la campagne de vaccination, la hausse des contaminations, l'apparition de nouveaux variants dans des pays où l'on attend toujours les brevets, difficile de prédire de quoi demain sera fait. En attendant, ce samedi à Ronquières, le Plan incliné a vibré, coupé du reste du monde. Une parenthèse enchantée pour les quelque 20.000 festivaliers présents.