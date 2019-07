Les spectateurs étaient nombreux sur le site du Plan incliné pour voir la Grande Boucle.

Organiser une belle fête populaire à l'occasion du passage du Tour de France. C'était l'objectif poursuivi par la Ville de Braine-le-Comte en faisait du Plan incliné de Ronquières un hot-spot de la région pour le passage de la première étape. Et la mission est remplie haut la main.

De fait, tous les ingrédients étaient réunis pour que prenne la mayonnaise. Le Plan incliné, qui a déjà accueilli des événements festifs comme le festival de Ronquières ou le rallye du Télévie, offre déjà un cadre idéal. De nombreuses animations étaient en outre organisées pour nourrir une ambiance familiale.

Les festivités ont ainsi commencé dès 11 heures avec un concert des Déménageurs, suivi d'un set de DJ Luna. Les châteaux gonflables étaient par ailleurs de sortie, tout comme les food-trucks. Et pour ne rien gâcher à l'affaire, le soleil était au rendez-vous. Si bien que le public était nombreux aux abords du parcours, et pas spécialement par amour de la petite reine. "Nous avons entendu parler de l'événement à la radio", explique Mathieu d'Ham-sur-Heure. "Nous ne sommes pas de très grands fans du Tour de France, mais comme il y avait beaucoup d'animations, nous nous sommes dit que c'était une chouette façon de passer notre samedi en famille."

D'autres n'auraient manqué ça pour rien au monde. Maillot Wanty-Gobert sur le dos, Gaetano range son vélo à l'ombre du Plan incliné en attendant le passage des coureurs. "Nous sommes venus de Carnières. Dimanche, nous irons en train à Bruxelles. Et lundi, on reprend notre vélo pour aller à Binche", confie le Carniérois. "Nous sommes de grands fans de vélo et ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de voir le Tour passer près de chez nous. C'est aussi une bonne occasion de redorer le blason de notre région."

Les années passent et le Tour de France suscite toujours le même enthousiasme chargé d'ondes positives. Sur les abords verdoyants du Plan incliné, fans de vélo, amis et familles ont profité de la ferveur populaire. Il n'aura fallu qu'un claquement de doigts pour voir défiler les coureurs attendus de longues heures. Mais le souvenir de cette belle journée ensoleillée restera longtemps gravé dans bien des mémoires.