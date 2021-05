À l’annonce de sa production, la série intitulée "1985", qui retrace l’affaire des tueurs du Brabant, était grandement attendue. Coproduite par la RTBF et la VRT, la série bilingue est en cours de tournage. Ce vendredi 21 mai, la société de production, Eyeworks, sera présente à Ronquières pour tourner des plans.

Avec l’accord de la Ville de Braine-le-Comte, le tournage aura lieu de nuit, entre minuit et 6h du matin, dans le tunnel de la rue du Bois d’Horrues et le long du canal à l’Avenue des Tilleuls. "Pour la nécessité du tournage, des armes à feu seront utilisées (avec les autorisations et les précautions de sécurité nécessaires)", prévient la Ville. "Par conséquent, il est possible que vous entendiez des coups de feu durant cette période."

Concernant la mobilité, la circulation sur la rue du Bois d’Horrues sera maintenue entre les prises de vue. Des panneaux seront installés sur place, pour y interdire également le passage de piétons. Le même dispositif sera répété pour les prochains jours de tournage attendus aux mois de juin et d’août.

Le 22 juin, les équipes de la société de production reviendront tourner cette fois de jour à la rue Charles Mahieu de 12h à 15h. Alors que le 23 août, des plans seront capturés à la drève du long jour et à la drève des chasseurs de 8h30 à 19h. "Attention : en raison des mesures sanitaires et pour des raisons de sécurité, il n'est pas permis de se rendre sur les lieux en tant que spectateur", précise la Ville. À bon entendeur…