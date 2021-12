© U.P.

Les Ministres wallons du Tourisme et des Voies hydrauliques cherchent une solution après la défection annoncée de la Province.

La province du Hainaut ayant annoncé qu’elle arrêterait les visites du Plan Incliné à partir de janvier 2022, l’heure est à la recherche d’une solution pour redynamiser ce site touristique. Pour ce faire, la ministre Valérie De Bue en charge du tourisme en Wallonie, propose un plan de relance pour le Plan Incliné de Ronquières.

"Je suis attachée au tourisme fluvial", rappelle la ministre Valérie De Bue, interrogée par les députés Di Mattia et Bernard. "Dans le cadre du plan de relance, un appel à projets sera lancé. Évidemment, cela s’adressera à des projets envisagés avec une portée touristique et une soutenabilité à court et à long terme. Cela suppose donc évidemment des opérateurs. À cette fin, je peux vous dire que nous nous mobilisons avec les différents partenaires pour aller dans cette voie-là".