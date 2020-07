Quatre jeux sont mis à disposition par l'Office du tourisme.

Des superbes bâtiments, des charmantes ruelles, des monuments historiques, des sentiers champêtres et des paysages bucoliques... Voilà ce que Soignies et ses villages réservent à leurs visiteurs, qu'ils soient de la région proche ou d'ailleurs. Pour faire découvrir ses atouts, la Ville de Soignies propose un guide de balade et une location de vélo au sein de son Office du tourisme. Mais cette année, il sera aussi possible de visiter en s'amusant.

Pour profiter des beaux jours en Belgique en toute sécurité, l'Office du tourisme propose quatre jeux qui séduiront les petits et les grands. Le premier est un jeu de piste de 6 kilomètres imaginé via l’application Gemotions. "Partez à la découverte de Soignies, charmante cité millénaire nichée dans un écrin de verdure. Vous découvrirez non seulement son centre historique préservé, sa majestueuse Collégiale romane, mais aussi ses remparts et ses maisons aux façades millésimées."

Toujours dans le centre-ville, un autre jeu de piste est proposé gratuitement : l'Archer en balade. "Suivez les traces de notre petit archer et parcourez l’itinéraire repris sur le plan de la Ville. Chaque numéro indiqué correspond à un lieu (illustré en image) ainsi qu’à une zone de recherche. Retrouvez le lieu et l’élément représenté puis répondez à la question d’observation qui s’y rapporte afin de découvrir le mot mystère."

Il sera également possible de remporter des bons d'achat grâce à deux autres jeux. Le premier est un jeu des intrus mis en place du 15 au 31 juillet, à travers toute l'entité. L'objectif ? Partir à la recherche de 30 intrus qui se cachent dans les vitrines des commerçants participants et prendre un selfie avec cet intrus. À la clé, un chèque d’une valeur de 50 euros à utiliser dans les commerces sonégiens.

Le dernier jeu, valable jusqu'au 15 septembre, permettra de remporter un bon d'une valeur de 100 euros. Il faut pour cela partir à la découverte de l'entité en répondant à quelques questions et surtout en recherchant 21 lieux (via des photos) répartis au sein des sept villages. Comme pour le jeu des intrus, les réponses sont à soumettre à l'office du tourisme.