Au début de l'année 2021, les Écaussinnois ont dû – à contrecœur - adopter un nouveau système de collecte des déchets, après six années d'expérimentation réussie de la poubelle à puce. A la place, ils sont passés au système qu'Hygea met progressivement en place dans toute la zone couverte par l'intercommunale, à savoir des sacs séparés pour les déchets organiques et les déchets résiduels.

Ces derniers doivent être collectés dans un sac Hygea de couleur moka. Or, lors de la mise en place du nouveau système de collecte des déchets, la commune d'Ecaussinnes a constaté que de nombreuses personnes ont acquis des sacs blancs, qui sont non conformes à Écaussinnes et dans les communes où a été mis en œuvre ce système (Soignies, Seneffe, Binche…)

Par suite de ce constat, la Commune a obtenu d’Hygea que l’intercommunale organise une permanence afin de procéder à l’échange des rouleaux de sacs blancs contre des rouleaux de sacs moka.

Pour que cette permanence se déroule de la meilleure manière qui soit et afin d’anticiper au mieux les stocks nécessaires, les ménages concernés sont invités à faire connaitre la quantité de rouleaux de sacs blancs non entamés qu’ils souhaitent échanger, par mail à michael.vanhoeke@ecaussinnes.be ou par téléphone au 067 79 47 31. Le délai, prolongé, est fixé au plus tard pour le 13 septembre 2021.

Les modalités pratiques relatives à la permanence seront communiquées aux personnes concernées une fois les demandes clôturées. Attention: Hygea ne procèdera pas à l’échange de rouleaux entamés.