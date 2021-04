Ce matin un peu avant 9 heures, dans un immeuble à appartements appartenant à Centr'Habitat et situé Chemin des Diables à Saint Vaast, les pompiers de La Louvière ont été appelés pour une très importante fuite d'eau de l'un des ballons d'eau chaude du bâtiment.

La police communale et les services techniques de Centr'Habitat les ont immédiatement rejoints afin de prendre en charge les habitants sinistrés et dresser un premier état des lieux des dégâts électriques, en termes d'éclairage, de chauffage et de fonctionnement des ascenseurs.

Un centre d'accueil a été ouvert à la salle omnisports de Bouvy, tandis que le bourgmestre a organisé une cellule de crise à l'hôtel de ville. Sur base du constat des services techniques, une décision d'évacuation du bâtiment pourrait être éventuellement prise, en concertation avec les différents services techniques et de sécurité, les services de la Ville et du CPAS ainsi que les locataires, victimes de l'inondation.

La ville de La Louvière tient donc la situation à l’œil, celle-ci étant amenée à évoluer.