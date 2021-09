Le projet de construction d’une nouvelle mosquée à Saint-Vaast, en remplacement de l’actuelle, devenue trop vétuste, avait suscité de vives réactions en 2017. Le collège communal, qui ne disposait que d’un avis consultatif, avait de son côté conditionné son accord à l’introduction de plans modificatifs. Depuis, plus personne n’avait entendu parler dudit projet. Depuis le 16 août dernier et jusqu’à ce jeudi 2 septembre pourtant, une nouvelle enquête publique a été ouverte.

L’asbl ACATTRC est toujours à l’initiative de cette demande de permis et le projet est similaire, bien que quelques modifications aient effectivement été apportées. La nouvelle mosquée abriterait des espaces polyvalents culturels, socio-culturels ainsi que quatre logements. Des salles de cours ou de réunion, une chambre froide mortuaire et des espaces dédiés aux jeunes et aux anciens seraient prévus. 142 emplacements dont huit emplacements PMR apparaissent également dans les plans.