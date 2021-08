Ce jeudi soir, l'auditorat du travail a procédé à un contrôle au vignoble des Agaises à Estinnes où, durant tout l'été, l'organisateur d'événements Laurent Cascione met sur pied les soirées "Ruffus en terrasse". Les contrôleurs sont intervenus peu après minuit, à la fin du service.

Et l'ambiance lounge mode "j'oublie tout" ne semble pas avoir réussi à tout le monde: "un travailleur indépendant d'une des sociétés de sous-traitance n'était pas affilié à l'INASTI et ne payait plus de cotisations sociales depuis un an", indique Charles-Eric Clesse, auditeur du travail du Hainaut. Un autre, le DJ, était non déclaré." Le DJ en question a officié à plusieurs reprises durant l'été à Haulchin.



Les autres travailleurs, engagés comme intérimaires dans cette même société événementielle, étaient en ordre. Idem du côté du traiteur qui assure la restauration. Néanmoins, des scellés ont été posés sur le site de l'événement dans la mesure où ce sont les travailleurs principaux de la société fautive qui ne sont pas en ordre. Les scellés pourront être enlevés et l'activité pourra reprendre quand les prestataires concernés auront régularisé leur situation.

La soirée du jeudi marquait le début de l'avant-dernier weekend de festivités sur le site du vignoble. L'organisateur n'était pas joignable ce matin.