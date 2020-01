Les logements sociaux sont saturés, les logements privés trop chers ou insalubres

Patience et persévérance sont probablement les maîtres-mots lorsque l’on recherche un logement. Livia Lumia peut désormais en témoigner, elle qui vient de vivre une expérience pour le moins semée d’embûches. Conseillère communale PTB à La Louvière, elle vient de se heurter à de nombreuses difficultés afin de finalement trouver son bonheur.

"Je ne dispose pas d’un revenu élevé et j’ai dû retrouver un logement. J’ai donc suivi le même chemin que toute personne dans cette situation", explique-t-elle. "À travers mon action politique, je défends les personnes qui recherchent un logement à bas prix. J’avais donc déjà entendu de nombreux témoignages mais ce que j’ai découvert de mes propres yeux va au-delà de ce que je pensais."

À plusieurs reprises, via des agences immobilières, des visites (parfois groupées) sont proposées à la jeune femme, qui n’a pas d’autres choix que de s’absenter de son travail pour y participer. "C’était à prendre ou à laisser car je ne suis qu’un nom sur une liste d’attente. J’ai visité des taudis loués par des marchands de sommeil. Certains appartements n’étaient pas nettoyés, étaient insalubres..."

La future locatrice est également questionnée de façon insistante. "C’était un interrogatoire de police. Entre mes fiches de paie et ma composition de ménage, on m’a demandé oralement beaucoup de précisions sur les raisons de ma recherche et d’autres détails de ma vie privée. Le problème, c’est qu’il n’y a pas assez de logements sociaux, que les locataires se tournent vers le privé, ce qui fait augmenter les prix et permet à certains de proposer des logements scandaleux."

Pour la conseillère, il est temps de réagir. "Il faut casser ce cercle vicieux. Il faut réinvestir dans le social et permettre à ceux qui ne peuvent se tourner vers les logements à loyer modéré ou le privé de se loger dignement. Je défends aussi l’idée d’instaurer une grille de loyer contraignante et la mise en place de gardes-fou légaux afin de cesser de louer n’importe quoi." Livia Lumia a finalement retrouvé un logement mais utilisera son expérience personnelle en politique pour défendre ses convictions.