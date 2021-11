C'est un des axes du plan de cohésion sociale de Seneffe: la création d'une maison médicale à Familleureux. Le genre de projet dont on s'attend à ce qu'il suscite une certaine unanimité. Et bien non, ou en tout cas pas tout à fait. Le groupe AC+, dans l'opposition au conseil communal de Seneffe, s'est en effet montré assez réservé.

Le principal grief aux yeux d'Eric Genet, chef de file du groupe, est sa localisation, au sein de la salle polyvalente de Familleureux. "Est-ce le lieu pour mettre en place ce type de structure? La commune manque d'espace communautaires. (…) En octroyant de telles surfaces pour la maison médicale, créons-nous vraiment de la cohésion sociale? Pensez-vous qu'en allant à des rendez-vous dans une salle d'attente, on crée du lien social? Quel sens a ce projet en termes de cohésion sociale?" Et de s'inquiéter de l'avenir de la bibliothèque, des consultations ONE…qui sont basées dans ce bâtiment.

Autre souci selon Eric Genet, le coût: le cahier spécial des charges soumis au vote du dernier conseil communal prévoit 100 000 € de dépenses d'aménagement. "100 000 € à charge de la commune pour les aménagements au profit d'une asbl pour l'exercice de professions libérales, même si c'est au travers d'une maison médicale, est-ce acceptable?"

Enfin, le conseiller communal estime que Seneffe n'est pas un désert médical qui justifierait un tel investissement. "Nous vivons dans une région où l'offre médicale est importante. Cela pose question car certains jeunes médecins n'ont pas une patientèle leur permettant de vivre adéquatement. La commune qui se situe dans un tissu médical important doit-elle se lancer dans un tel projet?"

Familleureux, parent pauvre en matière d'offre de soins

Manel Rico Grao, échevin en charge du plan de cohésion sociale, ne voit pas les choses du même angle et défend bec et ongles son projet, précisant que les 100 000 €, "ce n'est pas pour la maison médicale mais pour aménager la salle. Il y a des investissements pour la bibliothèque, pour adapter l'espace de la future maison médicale au besoin de l'ONE." Des remises en conformité doivent être effectuée, "toute une série de choses prévues dans le cahier des charges sont prévues pour garder toutes les associations présentes dans la salle et pour améliorer le confort."

Concernant le choix de la salle polyvalente, il n'y avait pas vraiment d'autres opportunités à Familleureux indique l'échevin, qui insiste sur le manque d'offre de soins dans ce village. "Même si les chiffres de la santé sont bons au niveau global, on a vu qu'il y a de grosses lacunes au niveau santé et prévention à Familleureux. Et quand parle maison médicale, ce ne sont pas seulement des médecins qui sont là pour exercer une profession libérale, c'est aussi la santé communautaire. C'est ce qu'on cherche."

Un aspect qui permettra de renforcer la cohésion sociale: la maison médicale s'inscrira dans des projets de prévention comme l'alimentation durable, "et plein d'autres peuvent se faire en partenariat."

La majorité LB-Ecolo est bien résolue à avancer sur ce dossier et à le faire aboutir le plus vite possible. Outre les travaux, restera ensuite le plus important: trouver des praticiens. "Il y aura des médecins, des infirmiers, des kinés…On est encore en train de chercher, mais il faudra au moins trois corps de métier dans le médical et le paramédical pour être reconnu par la Fédération des Maisons médicales."