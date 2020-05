Les riverains attendent avec impatience de pouvoir à nouveau enjamber le canal Charleroi-Bruxelles via le pont de Tyberchamps pour s'éviter un grand détour. Ils devront encore patienter quelques semaines puisque les travaux ne sont toujours pas finis. A la demande de la commune de Seneffe, une réunion s’est tenue en début de semaine avec le Service Public de Wallonie (SPW) et l'entrepreneur du chantier. Et leur réponse s'est avérée assez lacunaire.

Les travaux ont repris mais la suite des opérations dépend des conditions météorlogiques. Notamment pour la prochaine étape qui est la pose de la couche d'étanchéité qui nécessite un temps sec et des températures supérieures à 5 degrés, jour et nuit, durant une semaine. Un autre point d'interrogation réside dans les délais d’approvisionnement de certaines pièces qui doivent venir de l’étranger et dont la fourniture est perturbée vu la crise actuelle.

(...)