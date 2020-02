Il s'agit d'une étape en vue de l'obtention de la phytolicence.

Ce mardi soir, il y aura du monde à l'espace culturel de la Samme, à Seneffe. Pas de spectacle prévu, pas de soirée organisée mais bien un rassemblement d'agriculteurs de la région. Ils seront même 200 à répondre présents. Le comité agricole de Seneffe propose une conférence sur un thème bien spécifique : le remplissage et le nettoyage des pulvérisateurs.

S'adressant tant aux agriculteurs conventionnels qu'aux agriculteurs biologiques, cette mini formation est très importante pour les professionnels puisqu'elle s'intègre dans le processus d'obtention de la phytolicence. Or, cette agrégation est indispensable pouvoir utiliser les produits phytopharmaceutiques (herbicides, insecticides, ...). "Les agriculteurs doivent participer régulièrement à des cours pour pouvoir garder cette licence et donc la possibilité de traiter leurs cultures", précise Marie-Christine Duhoux, échevine en charge de l'agriculture.

Il est vrai que le monde agricole évolue et il est nécessaire de se former aux nouveaux outils. "De nouvelles mesures sont mises en place dans le but commun de limiter les dégâts sur l'environnement que les produits phytosanitaires pourraient amener. Les agriculteurs doivent par exemple définir et signaler à l'administration le ou les lieux où sont réalisées les opérations de remplissage et de nettoyage du matériel de pulvérisation."

Cette mise à jour est donc importante pour les agriculteurs. Elle permet non seulement de connaître les derniers outils mais aussi de se mettre en conformité au niveau de la législation. D'autres formations de ce type sont organisées durant toute l'année aux quatre coins de la Wallonie. Ils étaient par exemple près de 500 il y a quelques jours du côté de Gembloux.