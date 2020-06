Le service jeunesse garantit 669 places de stage en juillet.

Bonne nouvelle pour les petits Seneffois (et leurs parents). Malgré l'obligation de respecter des mesures de distanciation strictes, le service jeunesse de la commune de Seneffe garantit 669 places de stage du 6 au 31 juillet. "Les mesures seront strictes, perpétuellement rappelées et respecteront scrupuleusement les prescrits du fédéral. La sécurité des enfants et du personnel reste la préoccupation numéro un", assure le Collège communal.

Le phasage du plan de déconfinement demeure, à ce jour, la seule inconnue. "Nous nous devions de d’apporter une perspective claire aux parents et à nos partenaires, même si de nombreuses interrogations demeurent en matière de participation des enfants."

Les habitués ne seront pas dépaysés. Tous les stages qui ont fait le succès d’Espace Jeunes seront au rendez-vous : multisports, esprit d’aventures, petits loups et arts plastiques. Ajoutons à cela plusieurs nouveautés qui seront également proposées : robotique/programmation, arts en immersion linguistique et danse africaine. "Nous souhaitions étoffer l’offre d’Espace Jeunes avec de nouvelles thématiques. Ces initiatives s’inscrivent dans cette dynamique", précise le Collège communal.

Mais attention, les inscriptions débutent avec un changement majeur : le temps de la crise, des règles de priorité sont accordées aux enfants dont les parents travaillent et/ou membres du personnel communal et CPAS.