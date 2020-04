La 5G "light" de Proximus ne cesse de faire débat depuis son lancement dans 30 communes de Belgique au début du mois d'avril. Plusieurs communes ont d'ailleurs obtenu la désactivation de la technologie : Ottignies-Louvain-la-Neuve, Tournai, Arlon, Waterloo ou encore Namur. Et désormais bientôt à Seneffe. La commune est en effet partiellement couverte (à Arquennes et Petit-Roeulx-lez-Nivelles) via une antenne placée le long de l'autoroute E19.

La bourgmestre a en tout cas émis la demande auprès de Proximus. Une première réponse assez étonnante est arrivée ce mercredi... "Nous avons reçu un courrier de Proximus qui annonçait la suspension du déploiement de la 5G sur notre commune", explique Bénédicte Poll. "Nous pensions que c'était donc acté pour l'antenne problématique. Mais en réalité, il s'agit d'une suspension de l'étape suivante d'étendre la 5G à l'ensemble de la commune... Il y a donc toujours de la 5G à Arquennes..."