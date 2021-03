Des caméras pour lutter contre les incivilités environnementales. C'est le parti pris de la commune de Seneffe depuis maintenant quelques semaines. Plusieurs caméras de surveillance, mais également des caméras mobiles, ont été placées dans divers endroits de l'entité. Victime ces dernières années de dépôts sauvages intempestifs aux abords des routes, la commune de Seneffe souhaite enrayer le problème. "Se débarrasser de ses ordures dans un lieu public est un comportement intolérable qui nuit à l’image de la région, pollue nos rues et nos espaces verts", écrit la commune. "Les déchets sauvages comme les mégots et les canettes, en Wallonie, sont de véritables fléaux qui coûtent en moyenne aux communes près de 20 euros par an par citoyen. Et ce sans compter les dépôts clandestins, encombrants, sacs d’ordures, etc."