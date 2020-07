La commune renforce son dispositif de vidéosurveillance.

On les trouve parfois à proximité des bulles à verres ou même en pleine nature. Les dépôts sauvages pourrissent le quotidien des Seneffois. Ils étaient d'ailleurs repris dans le top 3 des préoccupations dans un sondage mené par la commune dans le cadre de l’élaboration du Plan local de Propreté. Et avec le confinement et la fermeture temporaire du parc à conteneurs, la situation ne s'est pas arrangée.

Le collège prend donc le taureau par les cornes. Il va déployer aux quatre coins de l'entité des caméras mobiles, dites fixes temporaires. Le choix des localisations ne devra rien au hasard. "L’élaboration du plan local de propreté nous a permis d’affiner notre connaissance du terrain, avec l’appui des citoyens", précise le collège communal. "Nous disposons d’une cartographie précise des points noirs de l’entité."

Le collège annonce des outils performants, mobiles et discrets qui pourront être employés pour lutter contre d'autres problèmes également. "Elles pourront être utiles pour lutter contre les petites incivilités du quotidien ou contre les auteurs de dégradation comme nous le connaissons, par exemple, dans certaines écoles", poursuit le collège communal. "Elles viennent, in fine, étoffer l’arsenal préventif et de contrôle déployé sur l’entité."

Pour rappel, l’administration communale équipera de caméras de surveillance fixes quinze sites de l’entité, comprenant différents clubs sportifs et écoles de l’entité. Le plan de déploiement est en cours.