Les citoyens veulent une transparence accrue dans les débats et dans les prises de décision. Cette revendication se fait de plus en plus entendre de la part de citoyens sensibilisés à la politique et soucieux de contrôler ce que font nos élus durant leur mandat, et non plus tous les 5 ou 6 ans lors des élections.

C'est pourquoi un certain nombre de communes de tailles diverses se sont lancées dans la diffusion en ligne de leurs conseils communaux. C'est le cas notamment de la commune de Seneffe, qui propose une retransmission des débats communaux depuis 2020. Mais cela restait imparfait, le citoyen n'ayant pas tous les éléments en main pour toujours comprendre de quoi il en retourne, ne connaissant des points discutés que l'intitulé de l'ordre du jour.

Depuis ce 15 novembre, la situation a changé puisque Seneffe a rejoint la plateforme deliberations.be. Cet outil facilite l'accès aux décisions émanant du conseil communal puisqu'il permet au citoyen de consulter des projets de décisions (avant la tenue du Conseil communal) et des décisions (après la tenue du Conseil communal).

Concrètement, les Seneffois peuvent consulter ces documents en se rendant à l'adresse deliberations.be/seneffe, mais aussi l'ordre du jour, les notes explicatives des décisions et les vidéos des réunions, à compter de celle de ce lundi.

La plateforme deliberations.be est conçue par l'intercommunale iMio, qui accompagne les pouvoirs locaux dans leur digitalisation. Elle est s'adresse à toutes les communes wallonnes. A ce stade, trois communes du Centre y adhèrent: Seneffe, Écaussinnes (qui l'étrennera le 24 novembre prochain) et Morlanwelz, qui l'a inaugurée le 25 janvier dernier, mais n'a plus alimenté son espace depuis le mois de mai.