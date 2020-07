Troquer sa voiture contre un vélo, c'est dans l'air du temps. De plus en plus de personnes privilégient les déplacements à deux roues pour se rendre au travail ou à l'école. Lorsqu'il existe des pistes cyclables sécurisées, l'usage du vélo est une vraie partie de plaisir. Mais lorsqu'il faut s'intégrer au sein des véhicules motorisés, la tâche est plus délicate.

C'est pourquoi le le Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens (GRACQ) de Seneffe organise des formations. Les samedis 8 août, 29 août et 19 septembre, des formations d'une demi-journée seront proposées à Seneffe par des formateurs bénévoles expérimentés. L'objectif étant d'acquérir les bons réflexes pour circuler à vélo dans le trafic en toute confiance.

Cette formation, qui s'adresse aux enfants dès 14 ans et aux adultes, se déroule en petit groupe et alterne exercices pratiques et rappels théoriques. On y apprendra entre autres à anticiper le comportement des autres usagers, se positionner correctement sur la route, tourner à gauche, aborder un rond-point ou emprunter un sens unique limité.

Vu la situation sanitaire toujours compliquée, des mesures spéciales seront évidemment respectées. Le port du masque est obligatoire durant la formation tandis que le groupe sera constitué au maximum de 10 participants. Chaque formateur déterminera le nombre adéquat selon ses critères de confort et de sécurité. Il faut bien évidemment venir avec son propre vélo et réaliser le paiement (8€/personne ou 15€/famille) au préalable.