Les arbres des talus ont tous été abattus.

Il y a quelques jours, d'importants travaux d'abattage d'arbres se sont achevés du côté d'Arquennes (Seneffe). Ils concernaient un tronçon du RAVeL situé le long du bois d’Arpes où l’ensemble des arbres des talus était visé. "L'abattage de ces arbres était nécessaire au vu de la présence de nombreux frênes malades et des saules marsault qui étaient pourris au pied, ce qui présentait un risque pour la sécurité des utilisateurs du RAVeL", explique la commune de Seneffe.

Les amoureux de la nature ont évidemment accueilli cette nouvelle avec consternation. "Un abattage des seuls arbres malades ou morts a d'abord été envisagé mais après l'enlèvement de tous ces arbres, les autres arbres et arbustes se seraient trouvés déforcés, déséquilibrés et seraient tombés au premier coup de vent, présentant à leur tour des risques pour la sécurité", justifie la commune.



Ces dizaines de frênes, saules marsault et autres espèces ont été coupés et pas dessouchés. Ce qui signifie que des rejets (jeunes pousses) verront le jour sur les souches dans les prochaines semaines. "Au vu de la proximité du bois, un semis se fait naturellement. Le cas échéant, si la reprise n’est pas suffisamment bonne, des replantations seront faites. La commune de Seneffe est attentive à la biodiversité de son territoire, et notamment à la nidification."

Ces travaux d’abattage avaient débuté le 2 mars et devaient se terminer en une dizaine de jours afin de respecter la période de nidification. "Les conditions climatiques n’ont pas permis à l’entrepreneur de respecter les délais prévus mais les travaux d’abattage se sont terminés le 20 mars. Au vu de la crise sanitaire, les travaux de broyage et d’évacuation n’ont pas encore pu être terminés. Ils se terminent en fonction des possibilités mais plus aucun abattage n’est prévu."