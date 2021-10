Les bâtiments communaux et donc accessibles au public passent parfois inaperçus. Dans cette optique, la majorité communale seneffoise veut leur donner une meilleure visibilité et équiper les bâtiments d'enseignes claires et visibles, a indiqué la bourgmestre Bénédicte Poll.

Au dernier conseil communal, le collège communal a proposé d'approuver un cahier des charges pour à terme "renforcer la communication" envers les citoyens. Sur les 25 bâtiments, 8 seront équipés d'un éclairage LED "prévu pour certains bâtiments qui sont fréquentés de nuit, comme les salles culturelles et de sport." Sur les autres, un lettrage sera appliqué. Mais la proposition de la majorité n'a pas suscité l'enthousiasme de l'opposition. En cause: le budget estimé du cahier des charges soumis à l'approbation du conseil.

"On ne conteste pas l'importance d'améliorer la signalisation des bâtiments communaux, mais le montant de 120 000 € nous parait tout de même énorme eu égard à ce qu'on veut faire", a indiqué Eric Jenet, pour le groupe AC, qui se réfère à un autre investissement visant à équiper certains bâtiments d'écrans faisant office de valves dynamiques.

"On parle de panneaux avec rétro-éclairage LED et on est à un budget trois fois plus élevé que le budget pour tous ces écrans. Dans la situation actuelle, après cette crise, cette dépense se justifie-t-elle?" s'interroge-t-il, en taxant ce budget "d'exorbitant". Michaël Carpin, pour le groupe PS, va dans le même sens. "On ne s'étonne plus de rien, Noël arrive beaucoup trop tôt. Hors plaisanterie, on a beaucoup d'autres choses plus intéressantes à proposer aux citoyens que des bâtiments avec des beaux éclairages et des belles enseignes", ironise-t-il.

Une opposition et des critiques qui étonnent un peu la bourgmestre Bénédicte Poll. "Ici, le principe du cahier des charges est de solliciter des offres; on ne connaît pas encore le montant des offres que l'on va recevoir." Les 121 000 € ne sont qu'une estimation, pas un montant ferme et définitif. Pas de quoi faire changer d'avis AC et PS, qui ont voté contre.