Un an après le premier cas de coronavirus détecté en Belgique, ce sont nos vies qui ont été chamboulées. Entre les confinements et déconfinements, le vaccin apparaît tel le Messie qui nous permettra de retrouver une vie normale. Mais voilà, la population reste assez sceptique. Une situation dont sont conscientes les autorités communales de Seneffe.

À l’instar d’Estinnes, la commune organisera une réunion citoyenne sur les vaccins contre la covid-19. "Si nous avons envie de sortir de cette situation, il faut commencer quelque part", déclare la bourgmestre, Bénédicte Poll. "C’est pourquoi nous souhaitons que les citoyens possèdent un maximum d’informations à ce sujet, pour que ce soit plus clair parmi toutes les rumeurs que nous pouvons entendre."

C’est donc logiquement que la réunion sera virtuelle. Trois professionnels de la santé répondront aux questions des Seneffois : Muriel Moser, immunologiste à l'ULB et experte sur la vaccination, la pharmacienne Cécile Loriers et le médecin généraliste Luc Dejardin. Ces deux derniers sont bien connus, puisqu’ils exercent leur profession à Feluy. "Nous invitons les citoyens à communiquer leurs questions à l’administration communale avant la date prévue", explique Bénédicte Poll. "Qu’elles portent sur la conception, l’efficacité ou les effets secondaires, toutes les questions sont les bienvenues."

Après l’annonce des convocations dans les prochains mois pour administrer la première dose, la commune espère que cette réunion rassurera ses citoyens. La vaccination est d’ailleurs en très bon chemin à Seneffe. Avec les maisons de repos, les centres à besoins spéciaux et le personnel hospitalier vaccinés, les prochains sont estimés au courant du mois de mars. "Les plus de 65 ans sont la priorité", annonce Bénédicte Poll. "Ils recevront prochainement la date ainsi que l’heure et le lieu pour recevoir leur première dose."

La réunion virtuelle sera diffusée sur la page Facebook de la commune de Seneffe, où d’autres questions pourront être posées en commentaire. Le rendez-vous est fixé à 19h30 ce mercredi 3 mars.