Comme de nombreuses associations et mouvements de jeunesse, la Maison des Jeunes Le Câble de Seneffe a été mise à l'arrêt durant de longues semaines. Mais voilà désormais l'éclaircie de la rentrée avec une volonté de mieux intégrer les contraintes de la pandémie et de s’ouvrir à des nouveaux publics même si, désireuse de répondre aux besoins de la jeunesse seneffoise, elle a multiplié, ces derniers mois, les initiatives de terrain.

Forte de ces initiatives, la MJ fait de cette rentrée particulière un champ d’innovation. "Cette crise a clairement modifié les attentes des jeunes", assure Audrey, la coordonatrice de la MJ. "Elle a aussi créé une détresse psychologique à laquelle nous avons répondu au travers de nouveaux outils. Nous avons fait le bilan de ces initiatives pour adapter notre programme de rentrée."

C'est pourquoi plusieurs nouveautés viendront égayer les jeunes Seneffois. A commencer par l'apprentissage des langues avec l'inauguration de deux tables de conversation. "En anglais, elle est dédiée aux bilingues qui souhaitent parfaire leur pratique, leur grammaire et leur prononciation. En néerlandais, les exigences de base sont moins fortes mais les objectifs restent similaires."

En parallèle, des cours d'art plastique seront désormais proposés. "La talentueuse Ina Leys vous embarque dans son univers onirique et vous enseignera tout ce qu’il y a à savoir pour développer tous vos talents créatifs. Elle fera de chaque mercredi une explosion de couleurs."

Il va aussi y avoir du sport avec deux défis. D'abord le Team Pink Challenge : préparer une équipe 100% fille à relever une multitude de défis tout au long de l’année. Et puis le MJ Challenge. Chaque lundi, l’animateur de la MJ enfilera ses chaussures de running et proposera un coaching physique pour participer aux 20 km de Bruxelles.

L’autre objectif avoué de cette rentrée 2020 : l’ouverture à de nouveaux publics. En témoigne les tables de conversation, ouvertes à toutes et tous, quel que soit l’âge. Pour y arriver, la MJ va poursuivre son travail de sensibilisation, sur le terrain, à Seneffe et dans les autres villages de l’entité. "La MJ reste trop méconnue. Nous veillerons à organiser des événements plus ponctuels destinés à tous les publics afin de mieux faire connaître nos activités", ponctue la coordinatrice.