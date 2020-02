Les automobilistes qui empruntent la rue Ferrer, à Seneffe, n'ont pas pu éviter d'avoir le regard attiré par une étrange structure installée devant l'école communale. Des mikados géants ont été posés de part et d'autre du passage pour piéton situé juste à côté de l'établissement. "Des représentants du service travaux se sont rendus auprès de plusieurs prestataires pour analyser les différentes possibilités et ont ensuite jugé que les mikados étaient l'aménagement le plus approprié et le plus visible de loin", confie Muriel Donnay, échevine de l'enseignement.

Cet aménagement n'est en réalité par le premier. Et il ne sera pas non plus le dernier. "Les écoles libre et communale de Feluy en étaient déjà dotées. C'est dans le cadre de la semaine de la mobilité, en septembre dernier, que nous avons établi un diagnostic de la sécurisation aux abords des écoles. L'une des première décisions était d'harmoniser la sécurisation des passages pour piétons. Cela se fera donc progressivement dans les autres écoles. Y compris à Seneffe où les grands crayons seront remplacés par des mikados."

En plus de ces éléments visuels qui ont pour objectif d'inciter les automobilistes à ralentir, d'autres initiatives sont prévues. Dont la création de déposes-minutes qui sont à l'étude. "Certains sont déjà effectifs mais nous voulons en créer d'autres", signale l'échevine. "Nous allons aussi changer le sens de circulation pour arriver à l'école libre de Seneffe parce que la situation actuelle engendre un certain stress et nous voulons éviter les accidents."

Le concept de rue scolaire, testé lors de la semaine de la mobilité, pourrait aussi s'installer de manière plus durable à Seneffe. "L'initiative sera d'abord renouvelée cette année à l'occasion de la semaine de la mobilité, au mois de septembre. Dans l'ensemble, nous avions eu beaucoup de retours positifs l'an dernier. Installer ce système de manière définitive est une éventualité. On pourrait installer des plots amovibles à l'entrée des rues. Mais cela nécessite un certain budget donc il faut encore étudier la faisabilité."