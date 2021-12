Le volume de déchets collectés a globalement diminué, même si la baisse fut moins spectaculaire que dans d'autres communes.

En 2020, la commune de Seneffe adoptait un nouveau schéma de collecte des déchets, avec la disparition du sac blanc, remplacé par un sac moka et un sac vert. Ce changement répond au prescrit décrétal du gouvernement wallon, qui souhaite extraire des ordures ménagères un "gisement" de déchets organiques d'ici 2025 et réduire le poids des déchets non valorisables. Au sein de l'intercommunale Hygea, le changement est en marche depuis 2017 et le nouveau mode de collecte s'étend progressivement, suscitant parfois des réticences au démarrage.

Mais force est de constater que le nouveau schéma atteint son objectif de réduction des déchets dans chaque commune où il a été mis en œuvre. La commune de Seneffe ne déroge pas à la règle, comme ont pu s'en rendre compte les édiles communaux lors d'un bilan présenté par le directeur général d'Hygea Jacques De Moortel.

En 2019, les Seneffois produisaient 185 kilos par an et par habitant tous déchets confondus. La mise en place du nouveau schéma de collecte a fait baisser ce poids à 170 kg en 2020 et 167 kg en 2021. "L'objectif de réduction des déchets a été globalement atteint", estime le directeur général. Cette baisse de 11% est moindre que ce qui a pu être observé dans d'autres communes, mais cela s'explique par le fait que les habitants seneffois produisaient moins de déchets à la base que dans d'autres communes de la zone et que la commune est déjà engagée dans une démarche environnementale.