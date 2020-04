Une vidéo est publiée chaque vendredi.

L’innovation en soutien de la lecture. C’est le mot d’ordre fixé par les bibliothèques de Seneffe en cette période de fermeture temporaire. Les jeunes lecteurs découvrent chaque vendredi, depuis deux semaines, un ouvrage en vidéo, conté par Stéphanie Vander Meiren, une des bibliothécaires de l’entité qui est par ailleurs elle-même illustratrice d'histoires.

Depuis le 27 mars, une vidéo est publiée chaque vendredi. Stéphanie y présente brièvement le conte avant d'y emmener avec elles les enfants pendant 5 à 6 minutes d'évasion. Ce vendredi 10 avril, la bibliothécaire a par exemple conté "Les trésors de Papic" d'Émilie Soleil et Christian Voltz. Mais elle ne s'arrête pas là car des activités sur le récit qui a été lu sont proposées en parallèle pour prolonger le plaisir.

Un lien est mis à disposition afin de télécharger des bricolages, des dessins ou des petits jeux en rapport avec la lecture du jour. Les enfants ont donc rendez-vous chaque vendredi et peuvent retrouver la vidéo sur la page Facebook des bibliothèques ou directement sur Youtube.

"Fort de cette expérience, les bibliothèques de Seneffe vont s’employer à développer leur offre, à destination d’autres publics", commente la commune de Seneffe. "Le prochain objectif : la mise en valeur du fonds local, qui regroupe ouvrages et documents qui font la grande et la petite histoire de l’entité seneffoise. Marcel Dusaussois, un écrivain et artiste seneffois, et son épouse, Martine Doos, elle aussi écrivaine et artiste, inaugureront cette initiative."