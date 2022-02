En 2020, Seneffe lançait l’opération Renov’Energie avec la commune de Pont-à-Celles et le soutien de la Province. Les deux communes démarraient leur accompagnement aux particuliers dans le cadre de la rénovation de logement. Cette année, la Ville de Seneffe bénéficiera d’aides supplémentaires pour accompagner les particuliers dans l’audit énergétique qui leur permettra de rénover leur bien de manière efficace.

"Il y a eu différents appels à projets POLLEC – Politique locale Énergie Climat – qui venaient de la Région Wallonne et auxquels nous avons répondu. Nous avons donc introduit un projet au niveau POLLEC pour avoir un préfinancement de cet audit", explique Nicolas Dujardin, échevin du logement. "Un audit coute en moyenne 1.000€ donc cela peut constituer véritablement un obstacle pour un certain nombre de ménages. Donc avecla proposition de subsides qui a été octroyée aujourd’hui par la Région Wallonne, la commune va préfinancer cet audit énergétique qui ouvre la voie aux différentes primes régionales".

Dès lors, la Ville recevra 60.000€ de subsides de la Région Wallonne et 20% supplémentaires seront pris en charge par la commune elle-même. Le montant total alloué au préfinancement des audits thermiques sera donc de 83.000€. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les citoyens devront répondre à deux critères. "A partir du moment où une personne se lance dans son projet de rénovation énergique du bâtiment, il pourra faire la demande auprès de l’administration communale pour l’octroi de cette aide", développe Nicolas Dujardin. "Il y a deux conditions : vous devez faire les travaux dans un délai de 4 ans à partir de l'audit et les travaux doivent améliorer le PEB de votre habitation. Le préfinancement se fera sur base d’une demande adressée à la commune".

En plus de cette nouvelle aide aux particuliers, la commune reconduira son opération Rénov’Energie en 2022. Les deux projets seront alors deux outils complémentaires dans l’accompagnement des particuliers souhaitant rénover leur habitation en en améliorant les conditions thermiques et d'isolation. "Ce qu’on leur proposait c’était une forme de première évaluation, une forme d'audit qui permettait d’identifier les priorités en termes d’isolation essentiellement thermique des logements et qui mettait en évidence la possibilité d’avoir des primes au niveau de la Région Wallonne. Qui soulignait les possibilités ou les bonnes pistes en matière de financement de projet pour accéder aux banques".